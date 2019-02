Ngjyra e pulës, apo pigmentet e saj ndikojnë edhe në ngjyrën e vezës së tyre.

Keni pyetur ndonjëherë se pse disa vezë janë të bardha dhe disa kafe?

Ngjyra e vezës zakonisht varet nga ngjyra e pulës. Me fjalë të tjera, pula të bardha bëjnë vezë me guaska të bardha dhe pulat me pupla të kafe bëjnë vezë me guaska kafe.

Por ka edhe përjashtime nga ky rregull.

Për shembull, raca Araucana, e cila ka pupla të kuqërremta, shpesh bën vezë blu, ndërkohë që ndonjëherë ajo bëhet e gjelbër, rozë apo edhe jargavani.

Pse vezët me guaskë kafe zakonisht janë më të shtrenjta?

Çmimi i tyre më i shtrenjtë nuk ka të bëjë fare me vlerën ushqyese. Por ato janë më të shtrenjta për shkak të madhësisë së pulës që i bën ato.

Pulat me krahë të kuqe kërcejnë më shumë. Ato kanë nevojë për më shumë ushqim, duan më shumë tokë, duke i kushtuar më shumë rritësit dhe vezët janë më të shtrenjta në supermarkete.