Mbrëmja e ndarjes së çmimeve BRIT në Britani të Madhe ishte një natë e gjatë që solli shumë fitues e në mesin e tyre edhe Dua Lipën e cila arriti të marrë shumë vëmendje me paraqitjen e saj, pasi duket sikur njëra prej veshjeve që zgjodhi I referohej BREXIT – it – apo largimit nga Bashkimi Europian i Britanisë së Madhe.

Fituesja e çmimit për Këngën më të Mirë të Vitit në Britani të Madhe, mori vëmendje me veshjet e saj ndërsa kur doli për ta marrë çmimin u përfol më së shumti.

Këngëtarja kishte veshur në fustan shumë të shkurtë në ngjyrë të kaltër, i cili ishte i mbështjellë me yje të artë.

Elated:Â However Dua Lipa, who had been nominated four times for this year’s awards ceremony, only took home one award from the event after she failed to bag awards in the other three categories

Shumë prej audiencës menduan se zgjedhja e saj ka qenë politike – edhe nëse ka qenë aksidentale.

Audienca e ka cilësuar fustanin e Duas se ngjanë me Flamurin Europian dhe veshja e saj u cilësua të jetë zgjedhur qëllimshëm për shkak se Britania e Madhe në Mars pritet të dalë nga Bashkimi Europian.