Media të caktuara maqedonase kanë postuar nje postim të Anita Latifit e cila ditë më parë kishte reaguar për përfaqesuesin e ekipit kombëtar Stoilov i cili tanimë më njihet tek publiku vendas jo si sportist por si nje albanofob i cili ditë më parë kishtë lishuar nje event ku po ndaheshin çmime per sportist të dalluar përshkak se sportist shqiptar kishin folur në gjuhën shqipe. Anita Latifi kishte reaguar për hendbolistin maqedonas duke thënë: i vjen keq për numrin 5, një numër i bukur në fanelën e një njeriu të neveritshēm! Gjithashtu Latifi i ka dhënë mbështjetje te fuqishme gazetarit të sportit të RTVM2, Mustafa Ademit i cili ne shej revolte ndaj gjestit të Stolkovit që përbuzi gjuhën shqipe me te drejte vendosi mos tja permend emrin gjate komentimit ne RTVM2, duke e quajtur ate “Lojtari ke numër 5” Kësaj tendence albanofobe ndaj gazetarit Ademi dhe ndaj reagimit të Anita Latifit, media të caktuara maqedonase tentojnë ti frynë edhe me shumë albanofobisë duke e e perdorur një foto të Anita Latifit me liderin e ASH Ziadin Selën. Shtrohet pyetja cfarë kanë kuzhinat sllave me Ziadin Selën? Përse këta kuuzhinat sllave antishqiptare që mundohen ore e cast ta paraqesin si gogol perpara lexuesve maqedonas? A i shqetson figura e Ziadin Selës keto kuzhina sepse ai dhe subjekti qe përfaqson eshte i vetmi subjekt qe mbron linjen kombetare ne Maqedoni? Dhe krejt ntendenca për ta paraqitur gjithmonë Ziadin Selën si mbrojtës të kauzës shqiptare mandej për të tentuar ti friksojë lexuesit maqedonas me foton e Anita Latifit me Ziadin Selën, i cili sa më shumë po bëhet i dëshirueshëm ndaj shqiptarëvë aq më shumë po bëhet i frikshëm ndaj maqedonasve!

