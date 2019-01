Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Sandër Lleshaj ka zhvilluar një takim me homologun Oliver Spasovski, në qytetin e Pogradecit, takim i zhvilluar për thellimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërkufitar dhe policor.

Ministri Lleshaj përgëzoi homologun e tij, Oliver Spasovksi për rezultatet në parlamentin e Maqedonisë për sa i përket aprovimit të Marrëveshjes së Prespës, e cila shtron udhën e integrimit të Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Gjatë takimit, diskutimet u përqendruan në qëllimin e përbashkët për ngritjen e modelit “one stop-shop” në kufirin e përbashkët, një model të cilin Shqipëria e ka aplikuar tashmë me Malin e Zi dhe Kosovën, ndërsa Maqedonia e ka në fuqi me Serbinë.

Të dy ministrat nënvizuan rëndësinë e modelit “one- stop-shop” në kufi, për shkak se ky lehtëson së tepërmi lëvizjen e shtetasve dhe mallrave mes dy vendeve. Palët u zotuan të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të vendosur këto pika të përbashkëta kufitare në datë 1 prill 2019.

Ministri Oliver Spasovski informoi palën shqiptare se autoritetet maqedonase po marrin të gjitha masat e nevojshme për të përmirësuar kushtet dhe infrastrukturën e pikës së përbashkët ndërkufitare të Trebishtit.

Ministri Lleshaj shfrytëzoi mundësinë për t’i prezantuar homologut maqedonas idenë e sigurimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve, udhëtarëve dhe mallrave në kufijtë e vendeve, si dhe përmirësimin e shkëmbimit të informacionit në kufijtë me vendet e tjera. Ministri Lleshaj u shpreh se kjo ide do të ndahet edhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët janë të mirëpritur t’i bashkohen dhe përfitojnë nga nisma.

