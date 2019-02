Medie Qendra e parë është promovuar sot në Gjykatën Penale ku prezent ishte kryetari i Gjyqit Themelor Shkupi 1, Ivan Gjolev dhe ambasadori i OSBE-së në Shkup, Klemens Koja.

Medie Qendra ndodhet në katin e parë të ndërtesës së re të Gjykatës Penale, në afërsi të sallës së madhe dhe posedon 6 kompjuterë me lidhje interneti, video lidhje direkt me sallën e gjykatës kryesore dhe një bibliotekë të vogël me literaturë profesionale.

Kjo qendër për medie është e furnizuar me mbështetje të misionit të OSBE-së, ndërsa ambasadori Koja ka theksuar se qëllimi është të promovohet transparencë. Qendra do të jetë pikë fillestare nga ku gazetarët do të munden të informohen për punën e gjyqit dhe do të u mundësohet të ndjekin proceset gjyqësore përmes video lidhjeve, në rast se pjesëmarrja në procese gjyqësore është i kufizuar.

Medie qendra sipas kryetarit të Gjyqit Gjolev është hapi i parë drejt sigurisë në përmirësimin e kushteve për gazetarët të cilët informojnë për proceset gjyqësore dhe ka potencuar se gjykata vazhdon të mbetet i përkushtuar në transparencë, i hapur për mediet dhe për organizatat joqeveritare. Gjolev gjithashtu ka përmendur edhe për broshurat dygjuhësore dhe tabelat e përgatitura me ndihmë të OSBE-së me qëllim që qytetarët të njoftohen me të drejtat dhe detyrimet qytetar-gjykatë.