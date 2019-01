Qeveria e Maqedonisë sot do të mbajë seancën e 116-të, e cila do të hapet me prezantimin e prioriteteve të Rumanisë gjatë kryesimit me Këshillin e Bashkimit Evropian, të cilin do ta mbajë ambasadori i këtij vendi në Shkup, Stefan Gorda.

Më pas seanca do të vazhdojë me disa pika që siç thonë nga qeveria, janë në interes të qytetarëve.

“Në seancën e sotme do të merret vendim në lidhje me informacionin nevojën e mjeteve financiare për realizimin e projektit të hekurudhës nga Kriva Pallanka deri në kufi me Bullgarinë.

Në seancën e sotme gjithashtu është paraparë që të diskutohet për ndotjen e janarit, ku me propozimin e Ministrisë së Ambientit Jetësor do të shqyrtohet propozim-programi vjetor për mbrojtjen e natyrës në vitin 2019.