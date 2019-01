Qeveria në seancën e 116 të saj ka miratuar propozim program për realizim të planit për ajër të pastër për vitin 2019. Sipas zëdhënësit të Qeverisë Mile Boshnjakovski, ky program e vërteton qëllimin e sigurimit të mjeteve në vlerë prej 2 milion euro.

Mile Boshnjakovski, Zëdhënës i Qeverisë

“Qeveria e RM-së në seancën e rregullt të 116, e miratoi propozim programin për realizim të Planit për ajr të pastër për vitin 2019. Programi bazohet në 4 komponente, masa për menaxhim direkt me arsyet e ndotjes, krijimin e vetëdijes publike nga parashkollorët deri tek pensionerët, ndryshimet rregullative të nevojshme për kalimin në sistemin energjetik me emetime të ulëta dhe zbatimin e platformës për koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të programit.”

Në bazë të rekomandimeve të Grupit ndër-sektorial të punës për monitorimin e gjendjes së ajrit, do të sigurohet qëndrim për 99 persona të pastrehë të gjetur në lokacionin nën Kala. Në këtë mënyrë këta persona nuk do të djegin materiale të papërshtatshme për ngrohje që në mënyrë shtesë të bënin ndotje të ajrit. Bëhet fjalë për 30 familje, 9 prej të cilave nuk posedojnë as vendbanim, ndërkaq të tjerët janë të

Mile Boshnjakovski, Zëdhënës i Qeverisë

“Ministrat e pranuan informacionin për mbi kujdesin intervenues të njerëzve të pastrehë të gjetur në një lokacion nën Kala në objektet e institucioneve të mbrojtjes sociale. Përveç kësaj Qeveria e obligoi Ministrinë për punë dhe politikë sociale nëpërmjet Institucionit Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit në periudhën deri në mars të këtij viti, për këta persona të sigurojë qëndrim në objektet që i shftyrëzon Institucioni Publik për përkujdesjen e fëmijëve me problee sociale në Shkup. ”

Qeveria poashtu e ka pranuar informacionin për Programin e reformave ekonomike 2019-2021 me tekstin e Programit. Sipas Qeverisë ky program është dokumenti i pestë me rradhë i përpunuar në pajtueshmëri me udhëzimet nga Komisioni Evropian.