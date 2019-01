Kush lexon do të paguajë më shumë. Në një kohë që vendet e tjera marrin masa lehtësuese financiare për librin, Ligji i ri i Qeverisë sonë rrit me 6% TVSH-në në shitjen e librit, pa u konsultuar me palët e interesit

Anila Dedaj

Një milion shqiptar nuk lexuan asnjë libër në 2017-ën?! Gjasat janë që për këtë vit shifrat të rriten. Merita për këtë i shkon Qeverisë, që ndërsa promovon nismat verbale për nxitjen e leximit ka vendosur që Tatimi mbi vlerën e shtuar në shitjen e librit, nga 0 të bëhet 6%. Siç botuesit tregojnë për “Shekullin” ky vendim i miratuar në dhjetor e që u “servir” që në ditën e parë të janarit është marrë pa asnjë konsultim me ta. Kështu sipas Nenit1, pika 8 të Ligjit Nr.96/2018 “Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e librave të çdo lloji, është 6 për qind”. Ndryshimi në ligj vjen në një kohë që botuesit synonin që edhe TVSH-ja në produkt-prodhimin e librave të ishte 0. “Sepse ne paguajmë 20%-shin e shërbimit për botimin e librit”, shprehet botuesja Arlinda Dudaj. Një lëvizje e tillë, sipas botuesit dhe publicistit Frano Kulli, ia shton edhe më vështirësitë procesit të leximit, pasi bën që shtesat e TVSH-së mbi librin të grumbullohen detyrimisht në xhepin e lexuesit. Duke qenë se TVSH-ja mbi librin në Shqipëri është ndër më të lartat ndër vendet fqinjë (Maqedonia me 4%, ndërsa vendet e tjera kanë TVSH më të ulët) Shoqata e Botuesve Shqiptarë ka kërkuar ndër vite një TVSH të ulët 5% në blerje dhe shitje. Studiuesi i letrave shqipe Behar Gjoka thekson se një rritje e tillë rëndon edhe mbi letërsinë kreative në gjuhën shqipe, pasi do të pakësohen titujt e botimit. “E pëson po ashtu autori shqiptar, shkrimtarët që deri më tani kanë konfirmuar shkrimin e vlerave letrare, jo epigonët dhe shkruesit e gjithdijes, sepse në këto rrethana do të heqin dorë nga botimi i librave të dorëshkruara”, shprehet Gjoka.

Frano Kulli: Vendet e tjera kanë një sërë masash lehtësuese për librin, tek ndodh ndryshe

Për botuesin dhe publicistin Frano Kullo (Enti Botues “Gjergj Fishta”) ky nen i ri ndikon drejtpërsëdrejti tek çmimi i librit, duke e rritur me 6 për qind. “Është llogari e thjeshtë; në çastin që libri del nga ‘fabrika e prodhimit’ – nga shtypshkronja pra, në preventivin e punimeve për prodhimin e tij është edhe tatimi i vlerës së shtuar 20 për qind i të gjitha lëndëve të para dhe operacioneve punuese për të. Pra kostoja e prodhimit të këtij produkti deri tek ‘dera e shtypshkronjës’ është njëlloj siç ishte; si për të gjitha produktet e tjera utilitare dhe të qejfit që njeriu shqiptar përdor”. Kulli shprehet se tek ne ndodh ndryshe nga vendet e tjera evropiane, madje edhe ato pranë nesh, ku librin e çmojnë si element të veçantë të kulturës kombëtare dhe kanë një sërë masash lehtësuese financiare për të. “Pastaj, përtej ‘derës së shtypshkronjës’ për tek botuesi që e ka porositur si mall i shtohen edhe 6 përqind të vlerës së shtuar”. Publicisti thekson se një lëvizje e tillë ia shton edhe më vështirësitë gjithë procesit të leximit. “Proces të cilit, në Shqipërinë tonë i dalin dhe i teprojnë edhe këto vështirësi që ka pasë deri tani. Sepse, prapë llogaria është e thjeshtë; për të shkuar deri tek lexuesi, libri kalon edhe dy hallka të tjera nga ‘dera e fabrikës’; botuesin, i cili është i detyruar me këtë nen të ligjit të shtojë edhe 6 për qind të vlerës së shtuar dhe po kështu edhe libraritë, shifër, e cila përpara miratimit të këtij neni ishte zero. Dhe kur arrin tek lexuesi, në çmimin e kopertinës së librit të gjitha këto shtesa janë grumbulluar aty…”. Mirëpo ndërkohë që ligji zbret TVSH-në e paguar në blerjen e mallrave dhe shërbimeve në funksion të shitjes së librave, a krijohet një situatë lehtësuese financiare për botuesit? “Në cilën blerje? Në secilën hallkë të blerjes libri e ka në té atë 20 përqindëshin (TVSH-në) e ‘ingredientëve’ pra përbërësve të vet; letra boja,lastra, kimikate etj. Më përpara nuk kishte këtë 6 përqindëshin që i shton ky neni , i cili (dhe këtë s’mund të rri pa e theksuar) miratohet ditëve të fundit të dhjetorit dhe më 1 janar ( !) hyn në fuqi. Si të ishte ligj lufte…!”, thotë Kulli.

