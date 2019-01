Këshilli i Qytetit të Shkupit ka autorizuar dhe ka ndarë buxhet për N.P. Parkingu i Qytetit-Shkup për të krijuar 1500 parkingje të reja në të gjithë qytetin.

Ky buxhet parasheh ndërtimin e dy garazheve shumëkatëshe në kuadër të Qendrës Klinike Universitare “Nënë Tereza” me vlerë prej 50 milion denarëve (813000 euro). Me këtë investim do të shtohet numri i parkingjeve për 350 parkingje të reja. Njëra nga garazhet do të ndërtohet në afërsi të Klinikës Gjinekologjike, ndërsa garazhi tjetër në afërsi të Klinikës së Infektologjisë.

Me ndërtimin e këtyre garazheve do të rritet kapaciteti i parkingjeve në Qendrën Klinike Universitare. Me këtë do të zvogëlohet katrahura e krijuar nga veturat, gjë që e vështirësonte punën e Klinikës. Gjithashtu ky investim do të jetë në dobi të pacienteve, të cilët jo rrallë herë kanë pasur probleme për parking.