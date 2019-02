Qyteti i Shkupit do të shpallë konkurs publik për subvencionim të pajisjes klimatike inverter dhe pajisjeve të tjera bashkëkohore për ngrohje të amvisërive, si masë e re promovuese në luftën kundër ajrit të ndotur. “Për çdo pajisje klimatike inverter, çdo qytetar i interesuar, i cili do t’i plotësojë kushtet për subvencionim do të ketë mundësi të marrë gjysmën nga vlera e përgjithshme e pajisjes, por jo më shumë se 15.000 denarë”, njoftoi kryetari Petre Shilegov. Konkursi ai do të filloj nga nesër ose më së voni nga dita e hënë. /SHENJA/

