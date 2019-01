“Ai, pasi dështoi ta detyrojë Ditziun ti paraqes dorëheqjen, sipas diplomatit dixhital kaloi në ekstrem duke i bllokuar pasaportën diplomatike dhe bërë të pamundur udhëtimin e Ditziut për Berlin por njëkohësisht duke dërguar një mesazh të neveritshëm dhe turpërues në kancelarinë gjermane,” kështu është shprehur ish-kryeministri, Sali Berisha me anë të një statusi në Facebook pas vetëpropozimit të Ramës si ministër i Jashtëm.

Berisha shkruan se se kjo situatë tragon se vendi është pa ministër të jashtëm pasi sipas tij Rama bllokoi vizitën e parashikuar për sot dhe nesër të Ditmir Bushatit në Berlin.

Ai në fund i bën thirrje Presidentit që të mos e dekretojë Ramën në postin e ministrit të Jashtëm.

Statusi i plotë i Berishës:

Shqiperia me dy ministra te jashtem, Diziu kushtetues Edvini antikushtetues!

Te dashur miq, nje sherrnajeve madhe ka shperthyer keto dite midis ministrit te jashtem antikushtetues apo te kryesise se Partise Socialiste, Edvin Kristaq Rama dhe ministrit kushtetues Ditzi Bushati, te cilin neni 106 i Kushtetutes e detyron te qendroje ne detyre gjersa presidenti i Republikes ta ç’dekretoje ate si minister i jashtem dhe te dekretoje e te beje betimin para presidentit personi qe do te zevendesoje ate ne postin e ministrit te jashtem.

Situata me dy ministra te jashtem eshte tragjikomike dhe deshmon se mazhoranca e droges, krimit dhe vjedhjeve po kapitullin. Kjo situate do te thote se Shqiperia defacto eshte pa minster te jashtem.

Rama, i tmerruar nga vizita e parashikuar me kohe per sot dhe neser e Ditziut ne Berlin, shume e rendesishme per hapjen e negociatave ne qershorin qe vjen, bllokoi viziten. Ai, pasi deshtoi ta detyroje Ditziun ti paraqes doreheqjen, sipas diplomatit dixhital kaloi ne ekstrem duke i bllokuar pasaporten diplomatike dhe bere te pamundur udhetimin e Ditziut per Berlin por njekohesisht duke derguar nje mesazh te neveritshem dhe turperues ne kancelarine gjermane.

Duke denuar me forcen me te madhe kete skandal me kosto te larte per integrimin e vendit, i bej thirrje Presidentit te Republikes te mos dekretoje Zografin bis si minister te jashtem te Shqiperise. sb