Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar në sallën e Hartave në Kryeministri takimin e parë për këtë vit për platformën e Bashkëqeverisjes dhe me koordinatorët e kësaj platforme. Ai deklaroi se numri i rasteve që kanë denoncuar në këtë platformë është rritur.

Rama tha se qytetarët duhet të vazhdojnë t’i drejtohen platformës për të gjetur zgjidhje për problemet e tyre.

Kryeministri foli për studentët dhe bojkotin e mësimit në disa fakultete, ku nuk la pa përmendur pedagogët dhe anëtarët e sekretariateve, që sipas tij, kanë dezinformuar si dhe kanë zgjedhur të mos shkojnë në orët e mësimit.

Kreu i qeverisë foli edhe për tarifat e masterit dhe tha se ato do të përgjysmohen vetëm për studentët ekselentë dhe ata që vijnë nga familje me ndihmë ekonomike.

“Qeveria do paguajë 50% të tarifës për studentët, 100 % për ata me ndihmë ekonomike dhe kategorinë të specifikuara që do marrin një bursë studimore. Tani këtë edhe bufat e parkut të liqenit e kanë marrë vesh nuk e paskan marrë vesh disa bufa të sekretarisë së universiteteve.

Ka pedagogë që nuk duan të bëjnë mësim, por preferojnë që t’i lënë studentët rrugëve se duan të rrinë vetë nëpër kafe. Bëjnë lojën e nënëdajës.

E kam dëgjuar fjalën master deri në 3 të mëngjesit më shumë se tërë gjelat e Surrelit. S’ka mundësi dhe s’është e drejtë të ndërhyhet tek masteri, nuk ndodh askund. Do të përgjysmojmë masterin për ata me 9-10 dhe ata që vijnë nga familje me ndihmë ekonomike. Të tjerët do e paguajnë të plotë. S’kalohet jeta studentore duke kërkuar nga shteti apo nga prindërit”, theksoi Rama.