Koalicioni qeveritarë LSDM-BDI akoma është në fazën e konsultimeve dhe analizave lidhur me atë se si do të del në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Ndërsa në LSDM akoma nuk është hapur as tema e kandidatëve potencial për president të shtetit. Nga kjo parti madje njoftojnë se nuk është biseduar as për atë se vallë do të kërkohet apo jo kandidat konsensual. Megjithatë Frosina Remenski nga kjo parti deklaron se të gjitha opsionet mbeten të hapura.

