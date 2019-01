Nora Istrefi është këngëtarja nga Prishtina e që me zërin dhe pamjen e saj u bë e pëlqyera e publikut qysh në fillim.

Ajo përveç zërit shquhet edhe me pamjen e saj dhe veshjen plot stil.

Nora është e martuar me Robert Berishën, dhe nga kjo martesë kanë një vajzë, Renenë.

E këngëtarja sot është përkujdesur që ta vesh ‘cool’ vajzën e saj.

Të veshur me një maicë me shqiponjë dhe me take, Rene ka shashtris Norën e cila gjithë momentin e ka incizuar. /ORAinfo/