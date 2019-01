Renova do të përballet me një problem serioz në vazhdim të sezonit, pasi ka mbetur pa portierin Matija Kobetic. Sipas informacioneve të fundit, Kobetic, ka problem serioz me boshtin kurrizor dhe patjetër duhet ti nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Kjo do të jetë një goditje e madhe për gjipspunuesit, pasi bëhet fjalë për portier titullar. Renova hë për hë ka në disopozicion Vullnet Islamin i cili është kthyer nga Korabi.

