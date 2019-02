Rreziku nga ortekët e mundshme ka bërë që Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës të mbajë të mbyllur për turist dhe këtë vikend Qendrën e Brezovicës.

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit njofton se nesër është planifikuar që FSK të bëjë rrëshqitjen dhe largimin dhe eliminimin e dy ortekëve potenciale.

Sipas Agjencisë, pas një takimi me përfaqësuesit e KFOR-it dhe FSK-së për gjendjen aktuale në Brezovicë kanë dalur me një konkludim se 5 nga 7 pikat kritike për ortekët nuk paraqesin rrezik për vizitorë.

Ndërsa, dy prej tyre, siç thuhet në njoftim janë me rrezikshmëri të mesme.

Javën e kaluar pikërisht në Brezovicë ka humbur jetën nga një ortek zëvendësministri, Arian Daci.

Më poshtë e gjeni të plotë njoftimin e AMMK-së:

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës njofton se sot Qendra e Situatave ka mbajtur takimi me përfaqësuesit e KFOR-it dhe FSK-së ku janë analizuar rezultatet e studimit të bërë dje në Qendrën e Brezovicë dhe gjendja aktuale në këtë qendrën pas ortekut që ndodhi javën e kaluar.

Si rezultat i diskutimit dhe analizës nga takimi ka dalë konkludimi se nga 7 pika kritike për ortiqe të mundshme, 5 prej tyre nuk paraqesin më rrezik për vizitorët dhe shfrytëzuesit e qendrës. Dy nga këto pika ende janë me rrezikshmëri të mesme. Nesër është planifikuar që FSK të bëjë rrëshqitjen dhe largimin e borës nga këto pika dhe eliminim e ortiqeve potenciale. Prandaj për këtë qëllim Qendra e Brezovicës do të mbetet e mbyllur edhe gjatë vikendit. AMMK do të ju mbajë të informuar për zhvillimet tjera që ndërlidhen me Qendrën e Skijimit në Brezovicë.