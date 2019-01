Komisioni Rregullator për Energjetikë ka sjell vendim për rritjen e çmimeve të derivateve të naftës në Maqedoni.

Sipas çmimeve të reja një litër Eurosuper BS-95 do të jetë 61 denarë, Eurosuper BS-98 do të jetë 63 denarë, ndërsa Eurodizeli do të shitet për 58.50 denarë për litër.

Me çmimet e reja do të rritet edhe vaji i lehtë për amvisëri i cili do të shitet për 47.50 denarë, ndërsa mazuti do të kushtojë 29.522 denarë për kilogramë.