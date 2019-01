Epidemia e fruthit sa vjen e zgjerohet. Katër raste të reja janë regjistruar në Klinikën Infektive në Shkup, tre prej të cilëve fëmijë të moshës deri në dy vjet e gjysmë të cilët nuk kanë qenë të vaksinuar, ndërsa rasti i katërt është një i rritur 30 vjeçar nga Tetova, statusi vaksinal i së cilit nuk dihet ende. Për momentin 21 pacientë qëndrojnë të shtrua në spital, ndërkaq deri në mesditën e sotme vaksinën kundër fruthit e kanë marrë 4 970 persona në tre pikat vaksinale në Shkup.

Gjatë ditës së djeshme Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka hapur hetim për lëshimet eventuale të autoriteteve shëndetësore gjatë procesit të furnizimit me vaksinat kundër fruthit. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se dikasteri që ai drejton ka marrë urdhrin e prokurorisë dhe kanë filluar një hetim të gjerë.

Gjatë ditës së djeshme morëm urdhër dhe menjëherë Ministria e Punëve të Brendshme veproi në bazë të tyre për sigurimin e të dhënave, dokumentacioneve, si dëshmi nga institucionet- deklaroi Oliver Spasovski, Ministër i Punëve të Brendshme.

Nga deponia “Drislla” e cila duhet të bëj asgjësimin e vaksinave me deklarata me afat të skaduar njoftuan për ALSAT se shkatërrimi i tyre nuk do të ndodhë as gjatë kësaj jave, por se është caktuar që të njejtat të digjen të enjten e javës që vjen. Skandali me vaksinat me afat të skaduar u zbulua nga ana e një prindi i cili publikoi në rrjetet sociale vaksinën kundër fruthit (MRP) në të cilën shihej se nuk ka afat të vlefshëm. Për këtë lëshim, Agjencia e Ilaçeve “Malmed” mori vendim që kompania distributore e vaksinave “Makedonija Lek”-u të gjobitet në para, me gjobën maksimale prej 50,000 eurosh. Shqiptimi i gjobës pritet të ndodh në fillim të muajit mars.