Sot do të takohën liderët e Rusisë dhe Japonisë, ku priet të arrijnë marrëveshje historike. Presidenti rus,Vladimir Putin dhe kryeministri japonez, Shinzo Abe do të arrijnë përfundimisht një marrëveshje paqeje pas Luftës së Dytë Botërore.Japonia dhe Rusia kanë një konflikt që ka zgjatur me dekada, dhe njëherësh është nga konfliktet me të gjata që duket se me në fund do të arrihet një marrëveshje paqe mes dy vendeve.Në zemër të mosmarrëveshjës janë disa ishuj. Që për rusët quhen “Kurils”ndërsa pët japonezët quhen “Territoret e veriut”. Kjo mosmarrëveshje i ka penguar të nënshkruajn trakt paqëje që nga Lufta e Dytë Botërore.Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo më parë raportoi duke përmendur burime nga qeveria se Abe po konsideron nënshkrimin e një marrëveshjeje paqësore me Rusinë, me kusht që Moska të japë garanci se ishujsht evegjël që Japonia i quan ose Ishujt “Territoret e veriut” t`i kthehen në Japoni.

