Samsung Galaxy S10 + është parë në përdorim gjatë një udhëtimi me autobus.

Telefoni duket të jetë në një mbështjellës për të fshehur dizajnin e telefonit shumë të pritur. Duke parë foton, mund të shihni disa korniza shumë të holla dhe një dizajn me vrimë për dy kamera të vendosura në këndin e sipërm të djathtë të ekranit Infinity-O.

Raporti i madhësisë gjithashtu duket të jetë më i zgjatur krahasuar me paraardhësit e tij, duke përdorur hapësirën e liruar nga kuadrat e reduktuara.

Fotoja ka konfirmuar se është S10 +, edhe pse është ndryshuar për të ruajtur disa informacione që do të identifikonin punëtorin e Samsung. GSMArena beson se fotografia është marrë në një autobus që ose shkon ose vjen nga kampusi Suwon, ku ndodhet objekti kryesor i Samsung Electronics.

S10 dhe S10 + janë pothuajse të konfirmuara se do të zbulohen në Galaxy Unpacked më 20 shkurt, ku do të shfaqen tre pajisje, S10, S10 + dhe S10 Lite. Ndërsa duo S10 do të jenë pajisjet kryesore të Samsung, ato do të kenë specifika dhe çmime që do të përputhen me statusin premium, përcjell Telegrafi.

Mund të presim një Snapdragon 855 ose Exynos 9820 të fuqizoj ato, gjithsej gjashtë kamera (dy në pjesën e përparme, katër në pjesën e prapme) dhe një skaner gjurmë gishtash në ekran.