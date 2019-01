Sot në Kuvendin e Maqedonisë seanca do të mbajnë dy komisione kuvendore, në të cilat do të shqyrtohen disa propozim-ligje dhe do të mbahet seancë e Kuvendit të Maqedonisë, në të cilën do të diskutohet për propozim-ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave me procedurë të shkurtuar.

Në Komisionin për Arsim, Shkencë dhe Sport do të diskutohet për propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e standardit të studentëve në lexim të dytë.

Ndërsa në Komisionin për Financim dhe Buxhet do të shqyrtohet propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi – lexim të dytë dhe shqyrtimi i raportit të Komisionit Juridik Ligjvënës, për Propozim-ligjin për prokurime publike (në lexim të dytë).