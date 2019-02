Njeriu i parë i FFM-ë, për momentin, Muhamed Sejdini, ka folur rreth kandidaturës së tij për kryetar të Federatës.

“A do të jetë Muhamed Sejdini kandidat potencial për kryetar të FFM-së ose jo do të dihet me 21 shkurt, kur do të mbahet Kuvendi i LFK në Kërcovë, pasi vij nga kjo Lidhje futbollistike, e cila ka të drejtë të më propozojë për kryetar. Pra më 21 shkurt do të bëhet e ditur nëse do të jem kandidat ose jo”, tha Sejdini për Klan Maqedoni.

Kuvendi Zgjedhor i FFM-së për kryetar të ri do të mbahet më 17 mars 2019. /lajm