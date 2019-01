Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, vlerëson se ka ardhur koha që Maqedonia të udhëhiqet nga një president shqiptar. Ai thotë se këtë post duhet ta udhëheq një person që ka ndjere diskriminimin e sistemeve të deritanishme dhe që e din më së shumti vlerën e drejtësisë dhe barazisë. Vetëm në këtë mënyrë, sipas Selës, të gjithë qytetarët e vendit do të dëshmojnë se janë për të drejta të barabarta, për një shoqëri të përbashkët dhe për jetë të vërtetë për të gjithë.

Ziadin Sela

“Zgjedhjet presidenciale janë të rëndësishme për të zgjedhur njeriun, i cili e ka ndjerë në kurrizin e tij pasojat e diskriminimit një periudhë të gjatë kohore dhe mendojmë se forma më e mirë dhe njeriu më i qëlluar i cili e ndjen nevojën e ndryshimeve dhe rrugën kah duhet të ecë Republika e Maqedonisë Veriore tanimë, për këtë mendojmë që një president me përkatësi etnike shqiptare, është e radhës të udhëheqë me shtetin”

Sela tha se Aleanca për Shqiptarët do të garojë me kandidat të saj në zgjedhjet presidenciale, por tha se ende zyrtarisht nuk ka një vendim për këtë çështje. Ai shtoi se për këtë temë do të diskutohet në organet e partisë dhe se ka kohë të mjaftueshme për të vendosur rreth detajeve të tjera.

Arben Zeqiri /SHENJA/