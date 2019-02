Presidenti i përkohshëm i Venezuelës Juan Guaido i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar t’i shqyrtojë “të gjitha opsionet” për zgjidhjen e krizës në këtë vend.

Ushtria e Venezuelës më herët i ka kthyer kolonat e kamionëve me ndihma humanitare nga kufiri i Venezuelës me përdorim të dhunës, ndërsa në kufi me Brazilin i ka vrarë dy persona.

“Ngjarjet e fundit më kanë detyruar të marrë vendim që zyrtarisht t’i propozoj komunitetit ndërkombëtar dhe që duhet të kemi të gjitha opsionet e hapura për të siguruar liri në vendin tonë, e cila po lufton dhe do të luftojë”, ka shkruar Guaido në Twitter.

Guaido sot, siç pritet, do të takohet me zëvendëspresidentin amerikan Mike Pence, në Bogota në margjinat e takimit të Grupit Lima, i cili i tubon liderët rajonal, dhe do të publikojë hapat konkrete, transmeton AP.

Senatori amerikan Marco Rubio ka deklaruar se dhuna e të shtunës i ka hapur dyert mundësive për aksione të ndryshme multilaterale.

Pastaj ai i ka publikuar fotografitë e ish presidentit të Panamas Manuel Norieaga, ish liderit të Libisë Mohammer al Gaddafi si dhe ish presidentit rumun Nicolae Ceausescu në kulmin e fuqive të tyre dhe në fund të sundimit, me çka me siguri e ka paralajmëruar Maduron se edhe ai mund të përfundojë nëse hynë në konflikt me SHBA.