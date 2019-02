Serbët e veriut të Mitrovicës kanë kremtuar të ashtuquajturën “Sretenje” me flamujt të Serbisë, me portretin e Putinit, me bomba, me sulme fizike e me pankarta me dorën grusht e të ngritur gishtin e mesëm.

“Sretenje”, festë shtetërore e Serbisë, është kremtuar në veri të Mitrovicës me bomba, me flamuj serbë e me portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, si dhe me sulme fizike e me pankarta me dorën grusht e me gishtin e mesën të ngritur, ndërkaq shqiptarët e jugut për të njëmbëdhjetën herë kanë ka festuar Pavarësinë me këngë patriotike dhe me bori të veturave, me të cilat kanë depërtuar edhe nëpër disa rrugë të veriut të Mitrovicës, shkruan Zëri.

Ka ndodhur që festa e serbëve të veriut, e ashtuquajtur “Sretenje”, dhe 17 Shkurti, dita kur Kosova shpalli pavarësinë, të bien afër njëra-tjetrës, kështu që serbët janë përkujdesur që në pjesën veriore të Mitrovicës të vendosur pothuajse në çdo skutë portretin e presidentit të Rusisë, Vladimir Putin.

Dhe në përpjekje për t’iu kundërvënë shqiptarëve, serbët e veriut gjithashtu kanë vendosur shumë pankarta me dorën grusht e me gishtin e mesëm të ngritur, në të cilin kanë shkruar “11 vjet okupim”.

