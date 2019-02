Sevilla fiton edhe ndeshjen e kthimit ndaj Lazios dhe kualifikohet në raundin e 1/8-ave të Europa League. Skuadra e trajnerit Machin tregoi të gjithë forcën e saj edhe në sfidën e dytë ndaj bardhekaltërve të zhvilluar në Ramon Sanchez Pizjuan. Një fitore 2-0 ajo e Sevillas që avancoi më tej me rezultat të përgjithshëm 3-0. Ben Yedder në pjesën e parë dhe Sarabia në të dytën ishin autorët e golave për skuadrën andaluziane që tashmë do të presë e qetë shortin e kësaj të premteje. Të dyja skuadrat e mbyllën ndeshjen me nga një lojtar më pak pasi fillimisht Franco Vasquez për vendasit dhe më pas malazezi Marusic për italianët u ndëshkuan me karton të kuq. Lazio i jep lamtumirën para kohe Europa League ndërkohë që Sevilla konfirmohet si nga një skuadrat favorite për ti shkuar deri në fund kompeticionit.

