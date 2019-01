Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Nisma, Haxhi Shala, e ka quajtur taksën 100% ndaj produkteve serbe si temë të konsumuar.

Ai ka thënë se kjo taksë nuk mund të ndikojnë në prishjen e raporteve të Kosovës, me përkrahësin më të madh – SHBA-në.

“Lidhur me këtë çështje, ajo që më së shumti Kosova mund të humbas nga Amerika, është konsolidimi më i ngadalshëm i Ushtrisë së Kosovës. Sidoqoftë, konsiderojë që këto veprime politike të Kosovës lidhur me taksën, mbeten larg prishjes së raporteve me Amerikën zyrtare”, ka thënë ai përmes Facebook.

Ai ka thënë poashtu se një njohje e pavarësisë së Kosovës nga Serbia do të çonte në njohjen edhe nga pesë vendet tjera të BE-së: Spanja, Greqia, Rumania, Qiproja dhe Sllovakia.

Ky është postimi i plotë i Shalës në Facebook, ku flet edhe për grevën në arsim.

“Lidhur me gjendjen aktuale institucionale dhe politike në vend

Përfaqëuesit e partive politike apo institucioneve të larta shtetërore në Kosovë, po humbasin kohë me temat tashmë të konsumuara, shembull siç është taksa 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Kjo përderisa Serbia po rimbursohet me diplomacinë e saj dhe fondet e BE-së.

Thirrja nga Amerika për heqjen e kesaj takse është më shumë një qëndrim zyrtar i tyre dhe nuk ka vend për panikë. Diplomacia amerikane nuk "dëshiron" që të favorizojë një shtet të Ballkanit, kjo menyrë e cila do të mund të nxiste shtetet e tjera të Ballkanit drejtë destabilitetit. Sidoqoftë të qenurit besnik të kësaj teme mbetet përgjegjësi jo e lehtë dhe e domosdoshëme.

Zgjidhja e këtyre problemeve mund të përfshihet me ndërrimin e paketave të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, pas negociatave aktuale politike në mes të delegacioneve të dy palëve, marrëveshje e cila duhet të çojë drejtë njohjeve së dyanshme të shteteve në fjalë dhe jo vetëm… Sidoqoftë, jo dakrodimi i dy krereve me të lartë të shtetit të Kosovës, pra Presidentit dhe Kryeministrit, pa tryezë konsultash me opoziten e mbetur, pranë grupit negociatorë të Kosovës, është duke e çuar në konspiracione me mjegulli të cilat mund të pozicionojnë Kosovën si jo të gatshme dhe jo serioze për vendimet finale në interesin e saj. Ndërkaq, Kosovës do t’i jepej një notë jo e pelqyer nga faktorët ndërkombëtarë!

Kur bëhet thirrje nga BE për heqjen e taksës ndaj Serbisë, Kosova e ka më të lehtë justifikimin. Kosova ende nuk e ka të drejtën që të aplikojë për statusin kandidat për anëtarësim në BE, me që rast po përfiton më pak fonde nga Instrumenti i Asistences së Para-Anëtarësimit nga BE dhe jo vetëm, dhe si e tillë po mbetet mbrapa në konsolidimin e shtetit. Kjo po ndodh për shkak që shtetësia e Kosovës ende nuk është e njohur nga pesë vendet e BE-se, duke bërë që BE të mos jetë unike në pikëpamjet e saja karshi Kosovës, gjë që gjithashtu përkthehet jo mirë në perspektiven e BE-së. Edhe këtu në një formë po ndërlidhet me Serbinë dhe ndikimin e saj në shtetet e tjera. Shembull, Spanja si shtet i BE-së e cila nuk e ka njohur Kosovën, konsiderohet që nuk e njeh Kosovën nën-arsyetimin se pavarësia e saj është shpallur e njëanshme. Hipotetikisht, në rastin e njohjës së Kosovës nga Serbia, do të hapeshin rrugët që Kosova të njihet nga Spanja, por edhe nga katër shtetet e tjera të BE-së, Greqia, Romania, Qipro dhe Sllovakia.

Të vetmën marrëveshje BE-Kosovë që këto pesë shtete e mbështetën dhe e nënshkruan për Kosovën është MSA (si e vetmja marrëveshje Kosovë-BE), ku aty përfshihet ndër të tjerash garantimi i fqinjësisë së mirë mes shtetesh dhe bashkëpunim ekonomik nën mrrëveshjen CEFTA. Si për qudi, nënshkrimin e MSA-së për Kosovën as Serbia nuk e ka penguar më vonë si ide! Në fakt në prapavinë e saj, Serbia përfitonte më shume nga Kosova, ndërkaq për Kosovën ishte një hap i mirë drejtë integrimit në BE, por jo edhe një hap aq i mirë për ekonominë e Kosovës karshi Serbisë, temë e lidhur ngushtë tani me taksën ndaj Serbisë.

Kur kthehemi tek temat e brendshëme të vendit, rasti i ‘grevave’ megjithëse si temë e rendomët, kjo duhet të merret më seriozisht. Jo nivelizimi i mirë i koeficienteve të pagave në vend tashmë ka lejuar sportivitet tek SBASHK-u që të ushtrojë rezistencë në kërkesat e saja, mirëpo pasojat nuk duhet t’i bartin nxënësit. Nxënësit janë bërë barrë e politizimit të cështjes dhe dëshirave nga persona të caktuar. Greva nuk duhet të përdoret si mjeti i vetem “protestues”. Alternativë për të dalur nga kjo bllokadë do të ishte një marrëveshje e re e nënshkruar në dakordim të plotë mes SBASHK-ut dhe Ministrisë së Arsimit, në bashkëpunim dhe me pëlqimin me Zyrës së Kryeministrit, marrëveshje e cila në një datë të shtyer dhe të caktuar do të garantonte kërkesat e tyre. Në anën tjetër, unë si deputet i Republikës së Kosovës në kuadër të një partie me ideologji Social-demokrate, “NISMA Social-demokrate”, cilësojë si të nevojshme rrallimin në investime të infrastruktures jo të domosdoshme ose të pa-shfrytëzueshme, – dhe më shumë buxhet për shëndetësinë dhe arsimin. Kjo duhet të ndodh më së largu në ndarjen e buxhetit për vitin e ardhshëm, si për investime dhe poashtu për projektligjin e ri që t’i rris apo nevilizojë pagat”.