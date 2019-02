Ndarjet janë gjithmonë të dhimbshme, disa më shumë se të tjerat, por në fund të fundit ngelen situata që duhen kaluar sa më mirë të mundemi.

Pasi përfundon një histori duhet të analizojmë arsyet pse nuk funksjonoi në mënyrë që mos të përsërisim të njëjtat gabime. Disa nga mënyrat për ta shmangur ndarjen nqs është e mundur, janë këto:

-Mos i kushtoni shumë vëmëndje fjalëve që thonë të tjerët: kjo është një nga arsyet kresore që lindin keqkuptimet në një marrëdhënie. Herën e parë që dikush ju jep një mëndim mund ta pranoni dhe ta respektoni atë, por kur kjo gjë bëhet e shpeshtë dhe këmbëngulëse atëherë është mirë të mbani distancat me shokun ose shoqen. Asnjë njëri nuk ka të drejtë të futet në lidhjen që keni me partnerin ose partneren.

-Kujdes kur kritikoni sjellet e personit tjetër: nqs dicka nuk ju pëlqen ose nuk jeni dakort me një veprim të caktuar mund ta shpehni mendimin por me dashuri. Një kritikë e thënë me nervozizëm i ul vetvlerësimin personit tjetër dhe kjo do t’ju cojë në një grindje.

-Mos u bëni një kontrolluese 24 orë në 24: Kontrolli i tepërt i telefonit, i jetës personale apo aktiviteteve mund të kalojë në një bezdisje për partnerin tuaj. Xhelozia dhe cdo kujdes tjetër i vazhdueshëm nuk është i pranueshëm gjithmonë sepse cdokush ka nevojë për hapsirë.

– Një pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve është intimiteti . Pjesa më e bukur dhe tërësisht personale është kur bashkoheni me të gjitha shqisat tuaja dhe harroni botën jashtë. Nëse për njërin nga partnerët pjesa seksuala është shumë e rëndësishme por për tjetrin jo dhe aq, atëhere njëri duhet ta kërkojë atë në persona të tjerë.

-Mos harroni të jeni të vëmëndshëm në detajet e vogla: Në fillim të gjithë janë të vëmëndshëm ndaj ditëlindjeve, dhuratave të papritura etj. Por me kalimin e kohës këto bëhen pjesë të normalitetit dhe rëndësia i bie. Kujdes sepse në këtë mënyrë marrëdhënia mund të kalojë ne dicka shoqërore.

-Mos neglizhoni kujdesin ndaj vetes: Ka disa persona që ndalojnë së kujdesuri për veten. Shtojnë në peshë, nuk kujdesen për flokët, për veshjen etj.

