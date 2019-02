Një ditë pasi në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike u vendos djegia e mandateve, kryetari i kësaj partie Lulzim Basha, u takua sot me Bujar Nishanin, kryetar i Këshillit Kombëtarë të PD-së. Temë diskutimi ka qenë pikërisht djegia e mandateve. Në këtë takim u vendos se Partia Demokratike vendimin final do ta marr në mbledhjen e kryesisë së partisë.

Nuk ka kthim prapa, nuk është thjesht djegie mandatesh, nuk do ketë më parlament, nuk do ketë parlament fasadë, ata mund të mblidhen të marrin vendime dhe shqiptarët do i përgjigjen. Ne do të jemi krah qytetarëve. – theksoi Lulzim Basha, Kryetarë i PD-së