Ali Ibraimi

Urime sllavomaqedonasve shtetin

R. Maqedonis Veriore, antare e

Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior (NATO)

Nuk eshte hajgare të jesh antare e aleances ushtarake më të fuqishme ne botë.

Përparësit janë të shumta, por përfituesit më të medhej janë sllavomaqedonët.

Ata sot themeluan shtetin defenitivishtë.

Ata sot kan një shtetë të siguruar nga jashtë.

Ata me ndryshimet kushtetuese te fundit, të dala nga marveshje e Prespës jan akcionar kryesor të shtetit (ju e dini kush komandon kur akcionari posedon minimum 51 përqindë të pronës).

Ata kan një shtetë unitar me një pakic bukur të madhe per të shërbyer ata.

Sllavomaqedonet krijuan shtetin e tyre (urime atyre) dhe kështu defenitivishtë janë shkatërruar qëllimet e fqinjëve që andërrojnë dicka ” të madhe …” Ska më “golema”.

Uroj që shqipëfolësit e Maqedonis së Veriut ta ken kuptuar se kush u thotë që po punonë për të bashkuar shqiptarët i tradhton fortë. Uroj që me kohë të mirren me realitetin e që do të thotë: “ne jemi pakica ma e madhe ne RMV, shqipfolës në ata komuna ku jemi mbi 20 përqind, qitetar të RMV”. Spo e them unë, këtë e kan votuar deputetet e partive shqiptare në pushtet dhe në opozit dhe definuar në kushtetut. Tash duhet të respektohet ajo. URIME.

Alius, 6.02.2019