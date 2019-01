Shkruan Adnan Azizi

Qytetarët e RMV kanë të drejtë të lëvizin me letërnjoftim në shtetet fqinje.

Me inkuadrimin e RMV në BE do të lëvizin në mbarë Europën vetëm me letërnjoftim.

Me ndryshimet e reja në amendamentet kushtetuese që u fituan falë këmbënguljes së Lëvizjes BESA shqiptarët në letërnjoftim, përkrah shtetësisë e cila do të jetë e Maqedonisë, do ta kenë edhe kombësinë #SHQIPTAR dhe jo Maqedonc.

Kështu do të mund të lëvizin në mbarë Europën me idenditetin e vet si shqiptar.