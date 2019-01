Konflikti midis Izraelit dhe vendeve arabe, rregullisht krijon tensione midis myslimanëve dhe hebrenjve. Por, ka edhe raste kur kjo gjendje ata i bashkon më tepër se ç`mund të mendohet. Një gjë e tillë dëshmohet nga këto miqësi.

Shumica thonë se janë binjake. Deborah Sommerhalder (32) dhe Zulejha Sherifi (31) flasin në mënyrë aq të ngjashme, sa që konsumatorët i ngatërrojnë në telefon, shkruan “Aargauer Zeitung”, përcjell Shtegu.com. Bile, edhe burri i Deborah Sommerhalder nuk mund t’i dallojë ato.

Të dy gratë nuk u rritën së bashku, as nuk janë farefis. Sommerhalder është rritur si një hebreje në një familje fetare por jo ortodokse; Zulejha është vajzë e myslimanëve shqiptarë dhe thellësisht fetarë.

Ato e njohën njëra-tjetrën tre vite më parë në një intervistë për punë. Sommerhalder kohëve të fundit e kishte marr në menaxhim kompaninë Medicare AG, Zulejha po kërkonte një trajnim në fushën tregtare. Me nervozizëm, ajo u shfaq shumë herët për të folur dhe për të rënë në ballë. “Më erdhi shumë keq dhe shkova tek ajo për të biseduar”, thotë Sommerhalder. Kur filloi intervista, ajo kishte vendosur tashmë. Zulejha Sherifi – kjo grua e dashur dhe e hapur – bëhet praktikantja e saj e parë.

Të dy gratë ulen në tavolinën e kuzhinës së zyrës së tyre të improvizuar. Një filxhan kafe në dorë, ato i shpalosin kujtimet e tyre të përbashkëta (“ju kujtohet, asaj pasdite, kur shkuam në një seancë muzikore të viteve ’90”). Tre vite më parë, ato kishin qenë dy të reja brenda ekipit dhe shumë shpejt u bashkuan, përcjell Shtegu.com.

Gjatë drekës dhe pushimit, ato shkëmbyen mendime. Rreth filmave dhe destinacioneve të udhëtimit, së shpejti rreth jetës private dhe feve. “Ne kemi vërejtur se sa ngjashmëri ekzistojnë midis jehudizmit dhe islamit”, thotë Serifi. Për shembull, në rregullat dietetike, siç është braktisja e mishit të derrit. “Gjithçka që Deborah gaton unë mund ta ha. Pjatat e tyre janë gjithashtu hallall, nëse nuk janë të përgatitura me alkool”, thotë Zulejha.

Vetëm për çështjet politike ato nuk duan të diskutojnë. Është shumë delikate? Zulejha tund kokën: “Unë thjesht nuk jam e interesuar për to”. Të dy gratë i përjetojnë fetë e tyre ndryshe. Zulejha është një myslimane praktikuese e cila lutet pesë herë në ditë dhe agjëron gjatë Ramazanit, përcjell Shtegu.com. Sommerhalder, nga ana tjetër, hedh një fytyrë të lehtë kur kërkohet të besojë në Perëndinë dhe përgjigjet: “Çfarë mund të them, unë jam një shkencëtar natyral.” Por festat hebraike janë të rëndësishme për të si një ritual.

Në mjedisin e saj fillimisht kishte disa rezerva kur punësoi një myslimane besimtare, thotë Sommerhalder. Ajo e injoroi këtë fakt, por ajo nuk ishte e lirë nga të gjitha paragjykimet. Shamia e kokës e mishëroi përshtypjen e saj ndaj grave. “Që kur e njoh Zulejhan, e kam ndryshuar mendimin. Ajo më ka treguar se veshja e shamisë mund të vendoset nga vullneti i lirë”.

Zulejha pohon, ajo e di dyshimin shumë më të fortë ndaj saj: “Unë duhet gjithnjë t`i bind njerëzit se nuk jam një jashtëtokësore”. Tek shefja dhe mikesha e saj, megjithatë, vërehet një ndryshim në ndjenjat: “Me armiqësinë që është rritur kundër myslimanëve, hebrenjët më pak po bien në sy. Por pikërisht sepse e dimë se çka nënkupton përjashtimi dhe antisemitizmi, tani duhet të qëndrojmë afër myslimanëve”, thotë Sommerhalder.

Prandaj, ato do ta bënin miqësinë e tyre publike dhe do të flasin së bashku në shkolla apo në ngjarje, përcjell Shtegu.com. Diçka që të dy gratë nuk kanë në të vërtetë në mendje. “Kjo miqësi nuk ndihet më e veçantë për ne, se sa për të tjerët. Ne jemi pothuajse dy bashkëmoshatare që shkojnë mirë. Kjo është shumë normale”, thotë Sommerhalder. Të paktën më shumë se sa për të gjetur një binjak vokal.

