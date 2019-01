Zyrtarët e administratës së presidentit amerikan Donald Trump thuhet se planifikojnë të shkojnë në Vietnam për samitin e ardhshëm midis Presidentit të SHBA dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, njerëz të njohur me planet i kanë thënë Bloomberg.Sipas mediave, përcjell Telegrafi, të premten, pas një takimi midis Trumpit dhe zëvendëskryetarit Kim Yong Chol, një nga ndihmësit kryesorë të Kim dhe një ish-shefi spiun, Shtëpia e Bardhë tha se takimi i ardhshëm mes dy liderëve do të zhvillohet në fund të muajit shkurt.Para këtij takimi, burimet i thanë Reuters se Hanoi ishte i gatshëm të priste takimin dhe po përgatiste të priste dy udhëheqësit. Vendi i Azisë Juglindore ishte përmendur si një vend i mundshëm për samitin.Hanoi, në Vietnamin verior dhe Danang, në Vietnamin qendror, supozohen gjerësisht si vende të mundshme për takimin.Një zyrtar në Danang i tha Reuters se qytetit nuk i ishte kërkuar të priste atë por i ishte thënë të përgatitej për një vizitë të mundshme “A1”, duke iu referuar një udhëheqësi të huaj të profilit të lartë.Gjithashtu është përmendur edhe qyteti Ho Chi Minh në jug.Ndërsa një zyrtar i qeverisë vietnameze i tha AFP-së se “përgatitjet logjistike” për një takim Trump-Kim kishin filluar edhe pse “asnjë vendim zyrtar” nuk ishte bërë.Kryeministri vietnamez Nguyen Xuan Phuc tha të enjten se ndërsa nuk kishte ende një vendim përfundimtar, “ne do të bëjmë çmos për të lehtësuar takimin” nëse Vietnami zgjidhet si vendtakim i mundshëm.Para këtij takimi, burimet i thanë Reuters se Hanoi ishte i gatshëm të priste takimin dhe po përgatiste të priste dy udhëheqësit. Vendi i Azisë Juglindore ishte përmendur si një vend i mundshëm për samitin.Hanoi, në Vietnamin verior dhe Danang, në Vietnamin qendror, supozohen gjerësisht si vende të mundshme për takimin.Një zyrtar në Danang i tha Reuters se qytetit nuk i ishte kërkuar të priste atë por i ishte thënë të përgatitej për një vizitë të mundshme “A1”, duke iu referuar një udhëheqësi të huaj të profilit të lartë.Gjithashtu është përmendur edhe qyteti Ho Chi Minh në jug.Ndërsa një zyrtar i qeverisë vietnameze i tha AFP-së se “përgatitjet logjistike” për një takim Trump-Kim kishin filluar edhe pse “asnjë vendim zyrtar” nuk ishte bërë.Kryeministri vietnamez Nguyen Xuan Phuc tha të enjten se ndërsa nuk kishte ende një vendim përfundimtar, “ne do të bëjmë çmos për të lehtësuar takimin” nëse Vietnami zgjidhet si vendtakim i mundshëm.

