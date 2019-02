Është shtyrë për datën 7 mars seanca e radhës gjyqësore për rastin e PSP-së “Talir”. Kjo është bërë për shkak të mos prezencës së deputetit Ilija Dimviskit. Gjyqtari Osman Shabani, në fillim njoftoi se i akuzuari Ilija Dimovski me anë të një letre më 13 shkurt e ka njoftuar Gjykatën se nuk do të mund të marrë pjesë në seancën gjyqësore, sepse si shef dhe deputet i delegacionit kuvendor do marrë pjesë në Asamblenë kuvnedore të NATO-s, që do të mbahet nga 17 deri më 22 shkurt në Bruksel. “Talir” ka të bëjë me financimin e paligjshëm të VMRO-së.

