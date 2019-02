Xhemil Daci, anëtar i shoqatës “Nisma ’68”, e cila i kushtohet demonstratave të ndodhura në Tetovë në vitin 1968, me anë të një statusi në profilin e tij në Facebook, rrëfen traditë shekullore maqedonase me ngjashmëri të madhe me atë shqiptare.

Shkrimi i tij niset duke u bazuar në një foto, ku qartazi duken 3 shqiptarë, në territorin grek, të cilët sipas rrëfimit të tij vijnë nga Galicia e Rekës së Dibrës.

Më poshtë statusi i plotë i tij:

“Hë mor vëllezër shqiptarë , dekonspironi këtë foto! Thjeshtë dhe pastër. Viti 1907 në Selanik (Koha e Sulltan Hamitit). Tre shqiptarë të Galicisë të Rekës së Epërme-Dibër…

E sot, sot?

Sot, vendi quhet Galicnik kurse banorët, akademia maqedonase i quajnë maqedonas të pastër që e ruajnë traditën shekullore të kësaj etnie antike “maqedonase”. Aty cdo vit organizohen lidhje kurorash martesore tradicionale nga gjith Maqedonia(pa shqiptarë), me muzikë vallesh, me zurla e tupana. Nusja me duvak, hypur në kalë dhe pranim dorzimi i sajë nga të dy palë krushqish. Krisje koburesh dhe celebrim kishtarë nga prifti që këtë dikurë e bënte shqip por, kohët bënë që kjo gjuhë të harrohet dhe riti të bëhet në gjuhë jotradicionale…

Dikush është fajtorë për këtë por, KUSH?, Nëse jemi ne shqiptarët fajtorë, pyetja është e thjeshtë:”A mundemi ta përmirsojmë atë?”

FOTO: