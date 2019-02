Për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare vlerësohet se nuk ka ndonjë iniciativë serioze as nga opozita, por s’ka as përkrahje nga ndërkombëtarët për arsye se zgjedhjet mund ta vonojnë marrëveshjen me Serbinë, ndonëse të gjitha përpjekjet po bëhen që kjo marrëveshje të arrihet në gjysmën e parë të këtij viti.Arritja e një marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë ka nxjerrë në plan të dytë iniciativën për rrëzimin e qeverisë “Haradinaj” dhe shkuarjen e vendit në zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Presidenti Hashim Thaçi është ai i cili po insiston në një marrëveshje të tillë, duke e përmendur edhe korrigjimin e kufijve me Serbinë, ndonëse opozita po e akuzon se i pari i shtetit po dëshiron t’ia falë shtetit fqinj komunat veriore të Kosovës në këmbim të sigurimit të ulëses në OKB.