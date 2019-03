Të gjithë ata që kanë plotësuar kriteret e përgjithshme për rekrut në Forcën e Sigurisë së Kosovës, sot do t’i nënshtrohen testimit në testin e aftësive dhe testin fizik.

Testimi do të bëhet në kazermën “Skëndërbeu” në Ferizaj, ku testimi do të zhvillohet sipas grupeve që më herët janë bërë publike nga FSK.

Ministria e Mbrojtjes përmes një njoftimi ka bërë të ditur se kandidatët ditën e testimit duhet të kenë më vet numrin e aplikimit dhe letërnjoftimin apo një dokument identifikimi.

Po ashtu, Ministria e Mbrojtjes përmes njoftimit ka bërë të ditur se kandidatët duhet të paraqiten me kohë në vendin ku do të mbahet testimi, së paku 15 minuta para orarit të publikuar për testim. Kandidatët ditën e zhvillimit të testimit duhet të jenë të veshur me rroba sportive dhe që gjatë kohës së testimit nuk lejohet që me vete të posedojnë apo të përdorin pajisje të teknologjisë informative, siç janë telefonat mobilë, kalkulatorë, orë të mençura.