“Për Maqedoninë është shumë e rëndësishme që të zgjedhë një kandidat që do të jetë i denjë për të kryer detyrën e presidentit, i cili do të na bashkojë të gjithë, i cili Maqedoninë e kupton si një shoqëri, kandidat i cili do të ketë vizion të asaj që vijon në të ardhmen për Republikën e Maqedonisë dhe çfarë perspektive duhet të sigurojnë së bashku me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë brezave të ardhshëm. Ne të gjithë duhet të jemi të përkushtuar maksimalisht për të gjetur kandidatin e duhur. Ka shumë kandidatë që plotësojnë këto kritere. Ne do të flasim, ne do të konsultohet me anëtarësinë, të bëhen analiza për atë që mendojnë qytetarët, dhe në bazë të kësaj të zgjedhim kandidatin më të mirë të mundshme për shkak se Maqedonia tani ka nevojë për një president të mirë për shkak se vijojnë procese shumë të rëndësishme për shtetin, realizimin e interesave kombëtare, anëtarësimit në NATO dhe BE. Prandaj është i nevojshëm unitet institucionale, Ka deklaruar Oliver Spasovski, ministër i brendshëm.