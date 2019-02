MInistri i brendshëm, Oliver Spasovski në një intervistë për 1TV ka theksuar se Qeveria do të pastrojë me krimi, po edhe nëse bëhet fjalë për partnerin e koalicionit BDI. AI tha se nuk beson se cilado parti frikësohet nga pastrimi me krimin, përfshirë edhe radhët e tyre, pasi që kjo rrit besimin tek qytetarët dhe demokracinë brendpartiake.

Spasovski përmendet si njëri nga kandidatët e mundshëm të LSDM për president, por duke taktizuar me VMRO-DPMNE se cilin profil të kandidatit do ta nxjerrë. Spasovski pritet që më pas të proklamohet edhe si president koncensual, edhe pse ai do të jetë nga LSDM. (INA)