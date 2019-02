Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski pret që nesër të ketë njohuritë e para në lidhje me hetimin e aksidentit të autobusit të djeshëm në autostradën Shkup-Tetovë pranë fshatit Laskarcë, ku ndërruan jetë 14 persona dhe mbetën të plagosur 37 të tjerë. Sonte, siç njoftohet në një intervistë për 1TV, do të bisedohet me shoferin e autobusit në një stacion policor, njofton Plusinfo.mk.

“Hetimi vazhdon, inspektimi i ngjarjes ka përfunduar, nesër do të jemi në gjendje të presim njohuritë e para për aspektet që hetimi sheh. Sonte do të kemi bisedë në stacionin e policisë me shoferin e autobusit dhe në bazë të të gjitha këtyre gjetjeve do të kuptohet cila ishte arsyeja për këtë tragjedi të madhe”, tha Spasovski.

Ai falënderoi institucionet e nivelit shtetëror dhe lokal, të cilët, siç tha ai, kanë reaguar shpejtë dhe në mënyrë efikase, mjekët dhe stafin mjekësor nga institucionet publike dhe private, si dhe theksoi solidaritetin e qytetarëve.

Kundër kësaj pamje, siç thotë ai, ndjenja e humbjes njerëzore krijon gjuhë urrejtjeje në rrjetet sociale për të cilat Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar tashmë pesë vepra.

“Është ndjenjë e humbjes njerëzore, personalisht, mendoj se si njerëz nuk mund të përballojmë gjithçka, pasi duam të respektohemi mes vete, por përkundrazi, ndoshta ndarjet politike, fetare dhe kombëtare i vendosim përpara jetës njerëzore që është diçka më e shenjtë. Një gjuhë e tillë e urrejtjes më bën të ndjehem i poshtëruar dhe i mposhtur, sidomos kur kjo vjen nga një profesor universitar” – tha Spasovski.

Ministri për punë të brendshme njofton se po punohet për zbulimin edhe të profileve tjera në rrjetet sociale përmes të cilave është shpërndarë gjuhë e urrejtjes.

“Lajmërimet e duhura tashmë janë dorëzuar në prokuroritë publike kompetente në Shkup, Strumicë dhe Kumanovë dhe natyrisht, nëse ndodhin edhe në ditët e ardhshme, do të ketë reagim”, tha Spasovski.