Drejtori I Institutit te Transfuziologjise ne Maqedoni,d-r Sadullai Useni ne nje deklarate ekskluzive per portalin Amerika-Radio pergenjeshtron lajmet neper portale se urgjentisht kerkohet gjak per udhetaret e aksidentur dje ne autostraden Shkup – Tetove.Sipas tij ka rezerva te mjaftueshme gjaku te cilen dje Instituti i ka ndihmuar Ish Spitalit ushtarak per shkak te emergjences.”Instituti i transfuziologjis është i ekipuar me personal shtes në Institutin e transfuziologjis dhe Ju informojm se posedojm sasi te majftueshme te njësive te gjakut për trajtimin e pacientëve të lënduar nga aksidenti tragjik që ka ndodh diten e djeshme.Në të njëjtën koh dua të informoj opinionin se kemi sasi të majftueshme rezerv të gjakut për të gjithë tjerët pacient.Informatat neper portale jan te pabaza edhe Ju lutem qe te jepen deklarata nga Instituti qe te mos vjen momenti te çrregullohet programi për dhurim te gjakut e cila është e shpallur në gazetën zyrtare” deklaroi, drejtori, Dr, Sadulla Useini.

