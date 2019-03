Sonte pritet të mësohet emri i kandidatit për president që do të mbështetet nga LSDM, BDI, Alternativa si dhe partnerët e tjerë të koalicionit qeveritar. Jozyrtarisht, kordinatori nacional për NATO, Stevo Pendarovski është kandidati me më shumë gjasa për të fituar edhe zyrtarisht nominimin partiak, por zyrtarisht në lojë edhe më tej mbeten edhe tre bashkëpartiakët e tij, ministrat Radmilla Sheqerinska, Nikolla Dimitrov dhe Oliver Spasovski.

Liderët e partive politike të cilat do ta mbështesin kandidatin koncensual do të mblidhen sonte në ora 20:00, konfirmoi vetë kryeministri Zoran Zaev, i cili la të hapur mundësinë që emri i kandidatit të publikohet edhe zyrtarisht që sonte.

Zoran Zaev, kryeministër

“10 emra po rishikohen emra. Edhe ne i kemi favoritet tona, do t’i shohim të gjitha askpektet analitike. Besoj se që me atë kandidat të sjellim motivim që të dalin më shumë qytetarë në zgjidhje. Sonte do të kemi takim në orën 20:00, do të mbildhemi të gjitha partitë, do të diskutojmë dhe besoj që edhe sonte mund ta kumtojm se cili do jetë kandidati”.

Edhe kryetari i partisë Alternativa, Afrim Gashi, sot ka takuar kryeministrin Zaev dhe pas takimit përmes një njoftimi në profilin e tij zyrtar kumtoi gadishmërinë për të mbështetur kandidatin koncensual të shumicës parlamentare.

Afrim Gashi, Alternativa

“Duke vlerësuar faktin se kjo është hera e parë kur po vendosim një standard të këtillë, që partitë të diskutojnë mes vete para se ta propozojnë emrin e kandidatit, në emër të partisë AlternAtivA shpreha gatishmërinë tonë që ta mbështesim një kandidat të përbashkët, që do të jetë përfaqësimi më i denjë i shoqërisë multietnike në Maqedoni. Tashmë jemi shumë afër këtij kandidati. Në mbrëmje, në takimin e liderëve, do ta publikojmë edhe emrin e përveçëm”

Gjatë ditës pritet që Zaev të takojë edhe kryetarin e PDSH-së, Menduh Thaçi, ndërsa rreth emrit të kandidatit të mundshëm të diskutojë edhe me partnerët e koalicionit që drejton ai. Promovimi i kandidatit për president shteti do të bëhet në konventën e LSDM-së që do të mbahet të dielën në Ohër. Arben Zeqiri /SHENJA/