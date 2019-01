Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg nëpërmjet profilit të tij në rrjetin social “Twitter” e ka përshëndetur ratifikimin e marrëveshjes së Prespës në Kuvendin e Greqisë.

Ai vlerësoi se marrëveshja është e rëndësishme për stabilitetin dhe prosperitetin e të gjithë rajonit.

Kuvendi i Greqisë ratifikoi marrëveshjen e Prespës, Maqedonia vazhdon rrugën për në BE dhe NATO

“Me padurim pres që Republika e Maqedonisë së Veriut të kyçet drejtë NATO-s”, shkruan Stoltenberg.

Sot Kuvendi i Greqisë me 153 vota “për”, 146 vota “kundër” dhe 1 votë “Të përmbajtur” ka ratifikuar marrëveshjen me të cilën Maqedonisë i ndërrohet emri i shtetit në: Maqedonia e Veriut.

I welcome today’s ratification in the Greek parliament of the #Prespaagreement, an important contribution to the stability and prosperity of the whole region. I look forward to the future Republic of North Macedonia joining #NATO.