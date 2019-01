Studentët e Juridikut të ngujuar prej mëngjesit të djeshëm në Fakultet e kanë nisur aksionin sot herët në mëngjes për zhvendosjen e karrigeve dhe bankave në hyrjen e Fakultetit.

Kjo ka sjellë tensione dhe përplasje mes tyre dhe policëve privatë që gjenden në godinë.

Policia private ndërhyri edhe natën te Juridiku

Në mesnatë policia private ka ndërhyrë tek Juridiku duke nxjerrë jashtë karriget dhe bankat që studentët i kishin vendosur si barrikadë për të bllokuar hyrjen.

“Ky është fundi i demokracisë, ne po bojkotojmë pa prishur asgjë. Do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu, Policia të tërhiqet .Ky është terrori i Edi Ramës. Kryeministri do na ketë këtu dhe në shtëpinë e vet.Roja bashkë me punonjës policie është futur brenda Fakultetit pa na dhënë asnjë shpjegim. Policia e Shtetit kur bën kontroll në orën 01:00 duhet të ketë një mandat. Poshtë diktatura!Mos guxoni të prekni njeri me dorë” janë shprehur studentët.