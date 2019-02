Erblin Braimi nga Shkupi u bë i njohur si studenti me mesatare 10.00 por që nuk ishte pranuar në MPB. Tani ai ka vendosur ti bashkangjitet Aleancës për Shqiptarët, shkruan Gazeta Lajm.

“Miq dhe dashamirë të nderuar,

U premtoj që do ti rigjallërojmë shpresat e humbura të rinisë, u premtoj gjithashtu që do të shuhen të gjitha padrejtësitë që po marrin hov të madh dita ditës.

Nga sot fillon angazhimi i parë i im politik duke iu bashkangjitur Aleancës për Shqiptarët. Do të sakrifikoj dhe do të vetëflijohem për popullin tim, ashtu siç e kam obligim nga të parët tanë”, ka njoftuar Braimi.