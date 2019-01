Britania e Madhe është një vend i dashur me kokainën dhe lidhja me drogën ka njohur një trend të frikshëm rritje në ishull, me The Guardian që raporton se vendi përdor më shumë kokainë sesa pothuajse kudo tjetër në Evropë.

“Përdorimi i kokainës po rritet”, thotë Joao Matias nga Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga ajo.

Në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2017-2018, 2.6% e njerëzve të moshës 16-59 vjeç morën kokainë pluhur (në krahasim me kokainën me shiringë, variantin më të fuqishëm të drogës, e cila u mor nga 0.1% e popullsisë në të njëjtën periudhë), e rriture me 2.4% në 2013-2014, sipas shifrave të Home Office.

Më shumë të rinj po marrin kokainë se kurrë më parë, dhe 6% e 16 deri 24-vjeçarëve e kanë provuar atë, pavarësisht faktit se në përgjithësi, më pak të rinj marrin droga në përgjithësi.

Dhe në vazhdën e ekspozimit të shifrave që tregojnë gjendjen e rendit dhe sigurisë në Britani, The Guardian, kërkon dhe gjen shqiptarët si fajtorët për rritjen e aktivitetit kriminal dhe shpërndarjen masive të drogës në vend.

Sipas medias prestigjioze, “shumica e kësaj kokainë përfundon në sistemin britanik të ujërave të zeza dhe studiuesit kanë gjetur nivele në rritje në furnizimin me ujë të Britanisë që nga viti 2012, thotë Matias me nivelet që janë më të larta në fundjavë, duke treguar përdorimin rekreativ”.

Kokaina dikur ishte në Britani një “mall” luksoz të cilin e konsumonin vetëm të pasurit e qyteteve dhe yjet rebelë të rokut, por futja në treg e mafias shqiptare nga viti pas vitit1990, ka transformuar gjithçka.

Fakti që mafia shqiptare sjell në Britani, kokainë me çmim të lirë nga Amerika e Jugut, ka bërë që shumë të rinj të kenë mundësi për ta blerë atë.

Ekspertët shprehen se numri i përdoruesve të drogës po rritet në Angli dhe ky ves ka sjellë shtimin e numrit të vdekjeve, kryesisht tek të rinjtë dhe tek ata persona që janë përdorues ekstremë të drogës.

“Të dhënat nga studimi i krimit të Anglisë dhe Uellsit tregojnë se përdorimi i kokainës pluhur u rrit nga 2.2% në 2014/15 në 3.4% në 2017/18 në familjet që fitojnë 50 mijë paund në vit ose më shumë. Por kokaina pluhur tani shkon edhe tek ata me të ardhura modeste. Kokaina e ka humbur klasin e saj tani”, thotë Ian Hamilton, një lektor i lartë në shëndetin mendor në Universitetin e Jorkut.

“Nuk është më për financierët në qytetin e Londrës. Është më e volitshme, kështu që është hapur tregu për njerëzit që nuk do ta kishin provuar më parë. Dhe tregtarët janë marketerë të zgjuar. Dan nxjerr telefonin e tij për të më treguar një “ofertë me kovë të volitshme” që ai ka marrë. Pesë gram kokainë për 210 paund”, shkruan gazetari i TheGuardian për të treguar influencën e shqiptarëve në tregun e drogës dhe risitë që ata kanë sjellë.

“Sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit, vitet e fundit mafia shqiptare ka marrë kontrollin e tregut të kokainës fitimprurëse në Mbretërinë e Bashkuar me një model biznesi brutalisht efektiv. Duke negociuar direkt me kartelet në Amerikën Latine që prodhon drogë, duke shkurtuar importuesit tradicionalë ndërkombëtarë, mafia shqiptare ka qenë në gjendje të ofrojë një produkt më të pastër dhe më të volitshëm në treg: kokaina nuk ka qenë kaq e lirë që nga viti 1990. Ironikisht, ligjet kundër drogës kanë përmirësuar gjithashtu cilësinë e kokainës. Akti i Krimeve të Rënda për vitin 2015 penalizoi importin e agjentëve të prerjes siç është benzokaina. Kur është e vështirë të pritet produkti, pastërtia rritet. Kjo, së bashku me faktin se prodhimi i kokainës është rritur në Amerikën Latine, ka krijuar një stuhi pluhuri të përsosur. Pastërtia e kokainës, e cila është rritur që nga viti 2010, është në nivelin më të lartë në një dekadë”, raporton media angleze.

Dhe pyetja që shtrohet me të drejtë është, se “çfarë ndodh kur një produkt bëhet më i lirë, më i bollshëm dhe cilësi më të mirë?”.

Më shumë njerëz e provojnë atë.

Dhe sipas artikullit përdoruesit janë tashmë nga të gjitha prejardhjet. Në Hyndburn – qendra dikur e begatë e industrisë së tekstilit të Anglisë, e cila tani është në rënie – 17 të rinj vdiqën nga mbidozat e kokainës në një periudhë nëntë mujore më 2017.

Në Neëcastle, sipas një raporti, kokaina është bërë “e rëndësishme si faktor në ekonominë e ligjshme të qytetit”, me bare që ofrojnë perde private për klientët të cilët dëshirojnë të heqin një vizë.