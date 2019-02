Edhe bashkëshorti i saj sigurisht që shpesh provon ndjenjën e xhelozisë. Këtë të shtunë e ftuar në “Thumb”, Suada ka treguar se kanë patur probleme.

“Kemi patur shumë probleme xhelozie të them të vërtetën. Ka patur një moment kur unë e kisha lënë telefonin silent po bëja muhabet me një shoqen time në makinë. Ky mua (më kishte marrë) 50 herë në telefon. Unë isha në atë botën e muhabetit. Kur pashë telefonin isha: Oh no! Unë kam besim tek personi që kam në krah.”- u shpreh bukuroshja e ekranit, duke shtuar se ajo vetë êshtë tolerante dhe brenda vetes i ka më të qarta gjërat./Blitz.al/