Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi në një deklaratë së fundmi për media ka thënë se beson se liberalizimi i vizave do të ndodhë në muajin qershor.

Në të njëjtën linjë me presidentin Thaçi është shprehur edhe kryeministri Ramush Haradinaj.

Ai gjatë një konference për shtyp të premten ka thënë se gjithashtu beson se liberalizimi mund të ndodhë në muajin qershor.

Por me këtë nuk po pajtohet deputeti i AKR-së, Labinot Tahiri.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Tahiri ka shkruar se asnjëri nga liderët shtetërorë të Kosovës, nuk vendosin për heqjen e vizave.

“O qytetarë të vendit, nuk ka liberalizim të vizave fare, se nuk vendos as Presidenti Thaçi dhe as Ramushi, por vendosin ata zotëritë atje që erdhën dhe thanë votone Demarkacionin se në këtë vit ndodh liberalizimi, e ata veç na i këputën shpresat, duke na thënë që mund të mos ndodh as në 2022 liberalizimi vizave!”, ka shkruar Labinot Tahiri.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

O nuk ka liberalizim se nuk jem na këtu në Bruxel, po në Prishtinë. Ata atje vendosin.

Megjithëse e kam mik të mirë, Kryeministrin Ramush Haradinaj, nuk pajtohem me ate se si po i jep afate se kur ndodh liberalizimi vizave!!!

Po ashtu edhe Presidenti Thaqi paska thënë se në qershor ndodh Liberalizimi! E që nuk është ka i vje era Liberalizim, apo ndoshta kemi me dhënë akoma ndonjë gjë të madhe për liberalizim! Nuk i dihet!

O qytetarë të vendit, nuk ka liberalizim të vizave fare, se nuk vendos as Presidenti Thaqi dhe as Ramushi, por vendosin ata Zotritë atje që erdhen dhe thanë votone Demarkacionin se ne kētë vit ndodh liberalizimi, e ata veq na i këputen shpresat, duke na thanë që mund të mos ndodh as në 2022 liberalizimi vizave!

Ky është realiteti, ju mund të vazhdoni e të më shani, por sigurisht tani jam në ndjenjen e juaj si qytetarë veq me shikua seri se si keni prit e durua kaq gjatë me premtimeeeeee Boshe.

Po çfarë vizash te ….. more harrone!

Kqyr rrasni rininë në punë qetu pari se ma shpresë nuk ka kush për kêtë vend!(sic)