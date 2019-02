Nga fillimi i vitit, të gjithë kamionët me miell nga Maqedonia u nënshtrohen kontrolleve të autoriteteve doganore kosovare nën dyshimin se prodhimi mund të jetë ekspertuar nga Serbia. Në mënyrë shtesë, kontrollohet cilësia e miellit ndërsa procedura zgjat deri në dhjetë ditë. Mullisët alarmojnë se procedura u shkakton shpenzime të mëdha pasi kamionët e tyre presin me ditë në terminal doganor, për çka edhe duhet të paguajnë. Kërkojnë nga autoritetet që ky problem të zgjidhet sa më shpejtë.

Me vet vendosjen në terminal doganor dhe mbikëqyrjen doganore, kemi shpenzime deri në 1000 euro për çdo kamion. Me vet këtë, mielli jonë bëhet jo- konkurrent në treg dhe importuesit kosovar të miellit tonë ngadalë heqin dorë sepse kanë shpenzime shtesë – tha Goran Malishiq, grupacioni i mullisëve.

Sipas të dhënave nga Ministria e ekonomisë, në vitin 2018 në Kosovë nga Maqedonia janë eksportuar 2417 tonelata miell në vlerë prej 672.071 euro. Thuajse e tërë kjo sasi është eksportuar në dy muajt e fundit të vitit. Eksporti i përgjithshëm në 10 muajt e parë të vitit të kaluar është vetëm 38,6 tonelata miell. Ndërsa në tërë vitin 2017 nga Maqedonia në Kosovë janë eksportuar vetëm 50,2 tonelata.

Nga Ministria e ekonomisë pohojnë se ekziston problemi me eksportin e miellit, por konfirmojnë se për momentin asnjë kamion nuk pret për hyrje në Kosovë ndërsa gjithashtu nuk është kthyer asnjë dërgesë me miell.

Lidhur me miellit e Maqedonisë dhe problemet që janë paraqitur, sa i përket palës kosovare tashmë ka takim me prodhuesit e miellit nga Maqedonia dhe tashmë kam kontaktuar me homologun tim kosovar që të tejkalohet ky problem i cili më siguroi se për një kohë të caktuar kjo do të bëhet – u shpreh Kreshnik Bekteshi, ministër i ekonomisë.

Ministri i tregtisë, turizmit dhe telekomunikimeve në Qeverinë e Serbisë, Rasim Lajiq sot deklaroi se mallrat nga Serbia mund të shihen gjithandej në Kosovë dhe se ato qarkullojnë përmes rrugëve alternative. Ai tha se malli serb në tregun e Kosovës futet përmes Maqedonisë gjegjësisht ri- paketohen në vendin tonë dhe importohen në Kosovë si produkte nga Maqedonia. Nga Doganat e Kosovës pohojnë se nuk ka kontrabandë të mallit nga Serbia. Sipas informacioneve të tyre, për 3 muaj prej kur u aplikua dogana prej 100% për produktet serbe, eksporti nga Serbia është ulur për 99,5%. Nga ana tjetër, importi nga Shqipëria është rritur për 40% ndërsa nga Maqedonia për 10%. Doganat e rritura për mallrat serbe shkaktoi reagime të ashpra në komunitetin ndërkombëtarë. BE dhe SHBA-të kërkojnë nga Kosova që t’i shfuqizojë me qëllim që të vazhdojë dialogu mes dy vendeve. Kryeministri Ramush Haradinaj deklaroi se nuk do ta ulë doganën për produktet serbe derisa Serbia ta njohë Kosovën.