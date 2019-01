Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi para pak çastesh ka njoftuar se ka firmosur Ligjin për Gjuhët të cilin refuzonte ta nënshkruaj Gjorgje Ivanovi. “Ligji për gjuhët, edhe në gazetën zyrtare!”, ka shkruar kreu i Kuvendit në profilin e tij në Facebook, njofton Gazeta Lajm.

Ligji për gjuhët u miratua më 11 janar të vitit të kaluar në situatë të tensionuar mes deputetëve. Pas votimit në lexim të dytë me 69 vota për, Ivanovi nuk e dekretoi me arsyetimin se i ky ligj është në kundërshtim me Kushtetutën dhe se është sjellë në kundërshtim me rregulloren e Kuvendit. Sipas procedurës, ligji u kthye për rivotim në institucionin ligjvënës. Në lexim të tretë, ai përsëri mori miratimin e shumicës së deputetëve. Pavarësisht kësaj, Ivanovi ka vazhduar të mos e nënshkruaj Ligjin për përdorimin e gjuhëve.